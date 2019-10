Straten blank in Zeeland door stortbui, water komt omhoog in wc's

De stortbui begon kort voor 16.00 uur en zorgde ervoor dat lager gelegen straten onderliepen. In Yerseke stond het water vooral hoog in de oudere straten rondom het dorpscentrum zoals de Bernardstraat, Beatrixstraat, Breeweg, Kerkhoekstraat en Langeville (zie video bovenin). In Kapelle stond veel water op het Jufferswegje en de Biezelingsestraat. En ook in Goes was het raak. Daar was onder meer wateroverlast op de Kloetingseweg en in de Buys Ballotstraat.



De brandweer heeft de Breeweg In Yerseke enige tijd afgezet en opende vervolgens enkele rioolputten, zodat het water makkelijker weg kon. Het water kwam ook in de wc's omhoog, met stankoverlast tot gevolg.