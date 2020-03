Strandslaaphuisjes niet opbouwen: ‘Het meest zwarte scenario’

Crusio hoopte dat de veiligheidsregio nog toe zou staan dat ze wel mochten worden opgebouwd of dat er enkel een verhuurverbod zou komen. ,,Zodat als de crisis over is, de mensen direct in hun huisjes kunnen. Maar dat mag helaas niet. Dat is wel jammer want we hebben toch zeker zo’n twee weken nodig om alles op te bouwen waardoor de eigenaren straks nog langer niet in hun huisjes kunnen.”

Hij wijst er met nadruk op dat het merendeel van de zestig strandslaaphuisjes niet wordt verhuurd. ,,Ze zijn eigendom van mensen die in Zeeland wonen en die ze alleen maar gebruiken als tweede woning of als vervangende woning. Ze sluiten hun eigen woning in bijvoorbeeld Kamperland en wonen een weekend, een week of nog langer hier op het strand bij Dishoek. Ze zorgen dus niet voor extra druk op de Zeeuwse zorg als iemand toevallig ziek wordt.” Dat laatste is het argument voor de VRZ om via een noodverordening te bepalen dat vanaf maandag geen toerist meer in Zeeland mag overnachten. Elke extra zieke persoon voert de druk op de ziekenhuiszorg op.

‘Op strand wonen mogelijk minder risicovol’

Crusio zegt dat verblijven in een strandslaaphuisje mogelijk minder risicovol is dan wonen in een rijtjeshuis of een flat. ,,Hier op het strand heb je toch meer ruimte en is de kans op besmetting minder.” Daar komt volgens de Vlissinger ook nog eens bij dat die huisjes de onderlinge gemeenschapszin bevorderen. ,,Mensen die hier een huisje hebben, hebben heel goed contact met elkaar. Een veel beter contact dan met hun buren in de dorpen en steden waar ze wonen.”

‘Dit is echt zuur, alles stond klaar’

Dit verbod van de VRZ is niet de eerste tegenslag voor de eigenaren van de zestig strandslaaphuisjes bij Dishoek. Eerder dit jaar was er zoveel strand weggespoeld tijdens de februaristorm Ciara dat de leden bericht kregen dat het niet mogelijk was de huisjes te plaatsen. De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) slaagde er echter toch in daar een oplossing voor te vinden door zand vanaf de eblijn te verplaatsen waardoor er nu weer een goed plateau ligt om de huisjes te plaatsen. Crusio: ,,We stonden dus helemaal klaar om maandag te beginnen met het opbouwen. Dit is echt zuur.”