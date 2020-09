Strand Banjaard weer getroffen door grote zandafslag

,,Het zand dat we dit voorjaar hebben aangebracht met onze mini suppletie is grotendeels weggeslagen. De branding heeft bij een volgende storm vrij spel tot aan de duinvoet en zal dan nog meer afslag gaan veroorzaken”, zegt Jos van Halst van strandexploitatie Noord-Beveland. Nadat in februari van dit jaar het strand was gedecimeerd, is met financiële steun van de gemeente het strand weer opgehoogd door zand te halen vanaf de laagwaterlijn. Al dat werk is nu met deze najaarsstorm teniet gedaan. Strandhuisjes zijn omver geblazen en op sommige plekken is er van het strand niet veel meer over. ,,Het is overigens heel verontrustend dat er zo veel afslag en schade is ontstaan op de Zeeuwse kust aangezien het astronomisch getij heel laag was maar er een enorme stuwing plaatsvind van meer dat 1 meter. Als dat de volgende keer plaatsvind met springvloed hebben we echt de poppen aan het dansen", zegt Van Halst.