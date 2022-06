Straatjes of wijkjes in Goes snel aardgasvrij maken, de gemeenteraad ziet dat wel zitten

Bestuurder SvPO-scho­len stapt op; interim-be­stuur gaat orde op zaken stellen

KAPELLE - Misha van Denderen, bestuurder van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), is opgestapt. Hij heeft zijn taken dinsdag overgedragen aan een interim-bestuur dat is aangewezen door het ministerie.

7 juni