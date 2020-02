‘Stop geld voor compensatie marinierskazerne in nieuwe weg naar Yerseke’

Nieuwe creabeurs in Goes: ‘Wat is er leuker dan je hobby met anderen te delen?’

19:20 GOES - Zelf is Ali Verboom verknocht aan het maken van wenskaarten. Samen met Corina Eversen bedacht ze de beurs die op zaterdag 15 februari voor de eerste keer wordt gehouden in wijkgebouw De Westkant in Goes-West: GoesCreatief. ,,Wat is er nu leuker dan je hobby met anderen te kunnen delen?”