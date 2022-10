Stoomtrein in Goes lijkt treinenfabriek eindelijk te kunnen gaan bouwen: 'Dan gaat de vlag uit!’

Als de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) die fabriek daadwerkelijk kan gaan opbouwen op haar terrein in Goes, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Vijf jaar geleden sloeg de SGB een grote slag door een historische treinenfabriek op de kop te tikken. Het gaat om een oude werkplaats van de Rotterdamse stadsvervoerder RET. In een nog verder verleden was het de fabriek van treinenbouwer Allan. Hij ligt nu in delen opgeslagen op het terrein van de SGB, wachtend om weer te worden opgebouwd en dienst te gaan doen als museum. Het (gerestaureerde) materieel hoeft dan niet meer buiten te staan. ,,Bij elk museum hangen de schilderijen binnen, maar wij moeten de rijtuigen - onze schilderijen - nu nog buiten zetten’’, zei SGB-voorzitter Niels Bax eerder.