Stoomtrein Goes-Borsele werft vrijwilligers: ‘Dat nostalgische gevoel wil ik graag levend houden’

GOES - Terneuzenaar Patrick van Beers kan niet wachten tot hij als conducteur op de stoomtrein kan beginnen. Hij is zaterdag één van de bezoekers op de de wervingsdag van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB). ,,Die geur van de stoomtrein. Dat nostalgische gevoel wil ik graag levend houden.”

Van conducteurs tot enthousiastelingen voor het spooronderhoud. Bij de SGB hebben ze volop werk. ,,Dit is investeren in de toekomst”, zegt Reinier Zondervan, verantwoordelijk voor de promotie van de stoomtrein. ,,Een aantal vrijwilligers is op leeftijd. En als je beseft dat het een paar jaar duurt voordat je sommige functies onder de knie hebt, dan moet je continu investeren in het werven van nieuwe vrijwilligers.”

Hoofdconducteur Ko Pluijmers (75) is het langzaamaan aan het afbouwen. In de stoomtrein loopt hij niet meer rond. Wel nog in de diesel en hij geeft rondleidingen. ,,Het is best pittig werk. Op een dag loop je toch al snel een kilometer of 8. Dat ga je op mijn leeftijd merken.” Terneuzenaar Patrick van Beers treedt graag in zijn voetsporen. ,,Dit is een jongensdroom.”

‘Thuiszitten kan ik niet’

Als kind hing Van Beers aan zijn opa's lippen, als die vertelde over het werk bij de spoorwegen. Thuis heeft hij de nodige modeltreintjes. ,,Wat is er nu mooier dan straks in het echt treintje te spelen?” Wel moet hij nog even tijd vinden. Zijn werk als chauffeur op een melktankwagen slokt aardig wat tijd op. ,,Thuiszitten kan ik niet, ik wil graag wat nuttigs doen.”