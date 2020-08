Stoomtrein Goes-Borsele heeft last van extreme hitte en rijdt niet

Wat minder druk maar wel gezellig op rommelrou­te Kattendij­ke

9 augustus KATTENDIJKE - Of het nu een fotolijstje is, een handgemaakte wenskaart of de opblaasbare cijfers 5 en 0. Er was zaterdag werkelijk van alles te koop tijdens de rommelroute in Kattendijke. Een coronaproof rommelroute, want iedereen zat op het eigen terrein met de spullen en anderhalve meter was geen probleem.