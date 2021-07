Stoet van schoolstoeltjes trekt door Krabbendijke

Weststrate ‘witheet’ na verwijt van SGP in debat over verhuis­plicht

21 juli KRUININGEN - Inwoners van Reimerswaal die door ziekte of ouderdom om een woningaanpassing vragen, lopen niet meer de kans om verplicht te verhuizen naar een reeds aangepaste woning in Stavenisse of Biervliet. De gemeenteraad heeft na een heftig debat deze bezuinigingsmaatregel geschrapt. Vooral tussen coalitiepartijen SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA knetterde het.