Stilzitten is er niet meer bij in Mannee: Goese wijk heeft als eerste een beweegroute

Moet tussen aanhalingstekens, want iedereen doet uiteraard alleen wat hij of zij wil doen. ,,Het leuke aan deze route is dat er voor iedereen wel iets tussen zit’’, zei Marjolein Zevenbergen van de gemeente zaterdag bij de opening. ,,Of je nu jong of oud bent. En of je de route nu rustig met een kinderwagen loopt of juist op een heel actieve manier.’’ De route kan wandelend en hardlopend worden afgelegd. Hij gaat ook een stukje over de Kattendijksedijk.