Stichting Jayden stopt na tien jaar en een miljoen euro

Stichting Jayden is tien jaar geleden opgericht na het overlijden van de 2-jarige Jayden Faase door neuroblastoom kinderkanker. ,We hebben de stichting opgericht in zijn naam. We wilden ons grote verdriet omzetten in iets positiefs”, zeggen ouders Rob en Jolanda Faase. ,,Hoewel we er nog steeds veel energie in steken, hebben we besloten om op 20 november van dit jaar te stoppen.” Op die dag zou Jayden 13 geworden, de stichting draagt het stokje dan definitief over aan Villa Joep.

Sinds 2009 heeft Stichting Jayden veel geld opgehaald. In januari van dit jaar is de grens van een miljoen euro doorbroken. Met het geld zijn diverse onderzoeken (mede)gefinancierd die voor doorbraken hebben gezorgd in het onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. De leden van de stichting hebben na veel wikken wegen toch besloten te stoppen. ,,Tien jaar is genoeg. Niet dat het ultieme doel voor ons al is bereikt, want neuroblastoom is de wereld nog niet uit en er moet nog heel veel geld naar onderzoek, maar voor ons is het inzamelen van één miljoen euro een mooie mijlpaal.”