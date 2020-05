Stichting Jayden haalde in tien jaar één miljoen euro op. ‘Het besluit om te stoppen geeft rust, maar de zullen de saamhorigheid missen’

Goes’ hulphuis voor jongeren zag aanwas dalen tijdens corona: ‘Maar nu gaat de deur weer open’

29 mei GOES - Jongeren met problemen kunnen vanaf volgende weer weer fysiek terecht in het TEJO-huis aan de Frans den Hollanderlaan in Goes. De afgelopen negen weken werd digitale hulp aangeboden. Dat heeft volgens medeoprichtster Marja de Pundert geleid tot minder nieuwe aanmeldingen. ,,Hopelijk weten de jongeren ons straks weer goed te vinden.’’