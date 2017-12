Stéphanie van Sabben tapt 't beste biertje

Dat is zo'n beetje het proces van het tappen en serveren van het perfecte biertje. Maandag waagden zo'n dertig barmannen- en vrouwen zich aan de tweede Zeeuwse voorronde van het Nederlands Kampioenschap Biertappen. Dat vond plaats in brasserie De Panhoeve in 's-Heer Arendskerke.

,,Het geheim van een goed tapje is dat het glas schoon moet zijn'', legt deelneemster Lisa Bo Rejack van grandcafé De Smederij in Goes uit. ,,Maar ook belangrijk is de druk, en in welke hoek je het glas houdt. Want het ene vaasje is het andere niet. De één heeft een hele andere vorm dan een ander.''

Stéphanie van Sabben van De Panhoeve bleek na een middag tappen de beste en mag Zeeland vertegenwoordigen bij de landelijke finale op 8 januari in Amsterdam. Dennis Mijnsbergen (De Oranjeboom) werd tweede, de derde plaats was voor Alex Lakké van café Nationaal. Eerder was er ook een voorronde in Hulst. Daar was Eddy Rentmeester de beste.