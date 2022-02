Stembureau Kapelle schrapt SGP-kandidaat van de lijst

update Vermiste man (72) uit Goes na ruim een dag weer veilig thuis

GOES - Een 72-jarige man uit Goes is na een vermissing van ruim een dag weer terecht. De politie liet vandaag om 11.30 uur via Twitter weten dat de man in goede gezondheid aangetroffen is. De man vertrok zondag rond 9.00 uur uit zijn woning, en werd daarna een hele tijd niet meer gezien.

31 januari