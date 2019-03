Steffie vecht al 15 jaar tegen anorexia, vriendin Eline uit Krabbendijke begint kaartjesactie

Een levend boek ‘lenen’ in Goes: mensen vertellen hun verhaal, indrukwek­kend en soms aangrij­pend

7:01 GOES - Mensen met een verhaal. Indrukwekkend, aangrijpend of gewoon interessant. In de Goese bibliotheek vertelden zij, voor het eerst in Zeeland, hun verhaal als ‘levend boek’.