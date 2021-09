Stef Bos: ‘Als ik in Rilland speel, weet ik meteen waar ik sta’

Zanger Stef Bos heeft een woning in Zuid-Afrika, het land waar zijn vrouw is geboren. De meeste tijd brengt hij door in een ‘omgebouwde’ boerderij in Wachtebeke. Een Belgisch plaatsje op steenworp afstand van Zeeuws-Vlaanderen. ,,Letterlijk op 9/11, de dag dat de torens instortten in New York, ben ik hier ingetrokken”, vertelt de zanger, terwijl hij een sinaasappel perst voor bij z’n ontbijtje. Twintig jaar geleden was zijn kennis van Zeeland beperkt, inmiddels is dat wel anders. ,,Zeeuws-Vlaanderen kende ik van de lessen op school over de chemische industrie in Terneuzen en de vroegere haven van Sluis. Lange tijd woonde ik in steden als Utrecht en Antwerpen, maar geef mij maar een provincie als Zeeland. Nuchterheid is voor mij één van de mooiste menselijke eigenschappen en ik kan genieten van de schoonheid van Middelburg, het aangename van Goes of de pracht van Zierikzee. Zeeland is als een prachtige parel die vaak onder de radar blijft.”