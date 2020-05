Steekwerend vest en spuugmasker voor handhaver in Goes: ‘De lontjes zijn soms korter’

Sneuvelen van Goese evenemen­ten doet pijn: ‘Het had een mooi jubileum moeten worden’

19 mei GOES - Het had een mooi jubileumfeest moeten worden. Met een topcouturier die een unieke Zeeuwse collectie zou showen. Maar er gaat voor dit jaar een streep door Goes Couture. Ook Goes Kinderstad komt te vervallen, maar daarvoor is een alternatief bedacht.