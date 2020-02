Steekpartij in Goes: Middelburgers hadden al eerder ruzie

De twee mannen kregen rond 11.50 uur ruzie in de Wijngaardstraat in Goes. Volgens getuigen waren er meerdere personen aanwezig. Toen agenten arriveerden was niet direct duidelijk wie welke rol had, maar ze zagen wel dat de 25-jarige Middelburger gewond was geraakt. Omstanders verklaarden dat twee personen ruzie hadden en dat er over en weer klappen waren uitgedeeld. De 18-jarige zou toen een mes hebben getrokken en gestoken. Het mes is in beslag genomen.