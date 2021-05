Steekpartij in Goes, gewonde man ligt op straat

Onder­gronds waternet­werk lijkt interes­sant op bedrijven­ter­rein Kapelle

4 mei BIEZELINGE - Het zou zomaar kunnen dat twee glastuinbouwbedrijven in Biezelinge straks volop profiteren van de warmte die andere bedrijven op industrieterrein Smokkelhoek ‘over’ hebben. Of zo’n samenwerking de moeite waard is gaat in ieder geval onderzocht worden.