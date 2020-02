Een felgroene Kawasaki naast een pikzwarte Harley. Het contrast kan bijna niet groter. Ze staan naast elkaar in de showroom van motorzaak MotoPort in Goes. Klaar om afgeleverd te worden. ,,De meeste klanten wachten tot de zon gaat schijnen”, zegt verkoper Erik Platschorre. ,,Is het even goed weer, dan maken wij overuren. En gaat het van twee afleveringen per dag, naar tien of meer.”