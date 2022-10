Steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school, maar deze leerlingen kwamen vandaag niets te kort

Blaffen en piepen, voor honden is de dierenzege­ning een spannend gebeuren

OVEZANDE - De gebruikelijke serene rust is ver te zoeken. Normaal slechts onderbroken door voetstappen, geritsel van een jas of een onderdrukt hoestje. Maar nu is de katholieke kerk in Ovezande vol met geblaf en gepiep. Het is dierendagviering

