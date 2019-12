Start 3FM-actie Serious Request in Goes mogelijk in gevaar door boerenprotesten

HILVERSUM - Het boerenprotest op het Mediapark in Hilversum heeft mogelijk gevolgen voor de aftrap van de 3FM-actie Serious Request in Goes. De benodigde apparatuur staat nog in Hilversum.

Serious Request: The Lifeline begint vanmiddag om 12.00 uur in Goes; althans, dat was de planning. Zes dj’s lopen de komende dagen naar Groningen om geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel.

,,We doen er alles aan om op tijd in Goes te zijn, maar het Mediapark en de wegen staan vast", zegt woordvoerster Marceline van Os van NPO. Het is nu nog onduidelijk of dat lukt. ,,Dus wellicht zullen we later beginnen. Afblazen lijkt me geen optie", aldus Van Os.

Het 3FM chequepoint zou van 12.00 tot 14.00 uur op de Grote Markt in Goes staan. Van daaruit lopen de DJ’s Sander Hoogendoorn en Herman Hofman van Goes (via Kloetinge, Waanskinderen, Kapelle, Biezelinge, Schore en Hansweert) naar Kruiningen. Er zijn op de markt diverse optredens. onder anderen van Racoon.