Stapelkamp verruilt Kapelle voor Aalten

updateKAPELLE - Burgemeester Anton Stapelkamp vertrekt uit Zeeland. Hij verruilt Kapelle voor de gemeente Aalten. In die Gelderse gemeente van ongeveer 27.000 inwoners begint hij in december als burgemeester.

,,Ik ben vanavond om kwart voor negen gebeld", vertelt Stapelkamp maandagavond. ,,Het was raadsvergadering in Aalten en daar zou over mij worden gesproken. Dat was best nog even peentjes zweten als je weet dat ze over je aan het praten zijn. Ik zat zelf bij een vergadering van GR de Bevelanden, maar dan zit je toch niet zo lekker."

Achternaam

Stapelkamp geeft aan dat hij Kapelle niet zomaar verruilt voor een willekeurige andere gemeente. ,,Er is maar één reden dat ik daar gesolliciteerd heb en dat is omdat Aalten hét Stapelkamp-dorp is. Al in de 15e eeuw zie je de naam Stapelkamp in de Aaltense documentatie opkomen. En er staat ook nog een boerderij Het Stapelkamp."

De band met het dorp Aalten gaf voor Stapelkamp de doorslag om er te solliciteren als burgemeester. ,,Mijn vader heeft in Aalten ondergedoken gezeten en mijn opa is er nog geboren. Het is voor mij echt een familiedorp met één en al nostalgie en emotie. Anders had ik echt nog wel een paar jaar langer in Kapelle willen blijven. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en er is nog genoeg te doen. Maar dit is toch wel heel bijzonder."