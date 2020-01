Staat jouw boom al vijftig jaar op Noord-Bevelandse gemeentegrond? Dan moet je toch betalen

Kats is het eerste dorp dat aan de beurt is in Noord-Beveland, waar in totaal 27.081 vierkante meter ‘oneigenlijk verkregen’ grond ligt. In de Katse Dijkstraat, Dorpsstraat, Kreekepad, Kerkstraat en Noordlangeweg zijn stukken gemeentegrond door bewoners beplant, bestraat of bebouwd. Ze mogen de grond voor 16 tot 36 euro per vierkante meter - afhankelijk van de ligging - van de gemeente overkopen. Of die huren, voor 1 euro per vierkante meter per jaar. Vaak gaat het om grond die al jaren in gebruik was. Soms weten de bewoners wel dat het kadastraal niet klopt, soms ook niet. Maar nu moet het afgelopen zijn: de gemeente wil de eigendomssituatie duidelijk hebben, zodat in de toekomst onderhoud, herinrichting of woningverkoop eenvoudiger is. ,,En er ontstaat eenheid", liet wethouder Adrie van der Maas weten.