Om nu te zeggen, dat de vijf vrouwen van de oranjevereniging zenuwachtig zijn voor Koningsdag 2022, nou nee. Wendy Hillebrand, Marianne van Holland, Yvonne van der Beek, Angelique Kil en Liesbeth Wagenaar hebben ervaring zat. De eerste vier zitten allen al elf jaar in het bestuur. Voor Liesbeth is het haar eerste Koningsdag. Zij is er recent bij gekomen. ,,Ook zij slaat zich er wel door hoor”, vertelt Hillebrand. ,,We hebben destijds die taak op ons genomen, omdat het toen een beetje op zijn gat lag. Wij zijn opgestaan. Anders zou er niets georganiseerd worden op een mooie vrije dag in het jaar. Dat wil je toch niet voor je inwoners? Enkele dames zijn echt vriendinnen, ik was weer het buurmeisje van Yvonne. We vinden het allemaal leuk om te organiseren.”

Oranjevereniging Rilland bouwde voort op het draaiboek uit 2020. Door de coronapandemie gingen activiteiten toen helemaal niet door. In 2021 werd het kleiner gevierd, in eigen bubbels. De activiteiten op afstand. Kinderen konden een speurtocht maken. ,,Je begrijpt dat we enorm blij zijn dat nu alles weer het oude is en we geen rekening hoeven te houden met coronamaatregelen. Erg fijn dat we in saamhorigheid alles kunnen doen. We pakken het nu het weer mogelijk is met twee bands grootser aan. Even puzzelen om alles te programmeren, maar uiteindelijk zijn we daarin geslaagd.”