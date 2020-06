Sportvisser Hansweert kan eigen vergunning niet aanvechten

Lobée vroeg eerder aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een vergunning aan om op de Ooster- en Westerschelde met vislood te mogen vissen. In de vergunningsaanvraag geeft de Hansweertenaar aan dat hij vist met een klapankerlood van 160 gram of meer. Verder meldde hij bij het ministerie dat hij jaarlijks tijdens het vissen gemiddeld zo’n 4 tot 24 kilo lood verliest. Dat komt allemaal op de zeebodem terecht. En lood is bepaald niet goed voor mens en dier. En aangezien Lobée niet de enige visser is, was hij verbaasd dat hij zonder probleem een vergunning kreeg voor het jaarlijks ‘dumpen’ van 24 kilo lood in de Zeeuwse zeearmen.