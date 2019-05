Sportvelden in de knel door dijkversterking Hansweert

Daar blijft het niet bij. Zo is ook grond nodig van agrariërs en fruittelers langs de Zeedijk en staan de windmolens en een hoogspanningsmast hinderlijk in de weg. Daar moet oplossing voor worden gevonden. Hetzelfde geldt voor het gemaal Schore, dat pas enkele jaren oud is.

Uitvoering

Voor de vijf delen van het traject is inmiddels bepaald welke aanpak de voorkeur heeft. De komende twee jaar worden die varianten uitgewerkt tot een definitief plan. De uitvoering zelf neemt twee tot drie jaar in beslag. ,,We gaan nu uit van oplevering in 2024", zegt De Smet. Elk deeltraject komt er anders uit te zien. Een van de grootste uitdagingen is om die toch vloeiend in elkaar over te laten lopen.