Spontane hulp vrijwilligers: boerderijwinkel van Corrie en Martin is weer open na zwaar ongeval

Geëxplo­deerd praathuis­je Bath niet meer te herstellen, maar er komt iets terug

Op de gemeentewerf van Reimerswaal was het al snel duidelijk. De zwartgeblakerde resten van ’t Praet’uus van Bath herstellen was niet meer mogelijk. Een vuurwerkbom maakte een einde aan dat praathuisje op 5 januari. Maar de gemeente wil een nieuw huis terugplaatsen en gaat snel in gesprek met gebruikers van de populaire praatplek.

14 januari