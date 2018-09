Spinnen voor KiKa levert 30.000 euro op in Goes

,,We hebben € 29.433,92 opgehaald vandaag", laat organisatrice Roxanne Machielse zondagavond laat weten. ,,En er komt nog een bijdrage van een sportschool aan. Ik ben erg trots op wat we bereikt hebben."

De Grote Markt in Goes stond vanaf 14.00 uur helemaal in het teken van de strijd tegen kinderkanker. In een grote tent op het plein werd drie uur lang gespind om geld in te zamelen voor onderzoek. Rondom de tent werd op andere manieren ook nog geld ingezameld. Aan het einde van de middag was er een grote barbecue. Van elke inschrijving ging ook vijf euro naar het goede doel.