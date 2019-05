Spelers genieten met volle teugen van clinic G-voetbal in Heinkenszand

Verkoop van vakantiewo­nin­gen op park Veerse Kreek in Wolphaarts­dijk begint

24 mei WOLPHAARTSDIJK - Ondanks het verzet van de vaste gasten is het einde van camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk nabij. Over een jaar gaat de schop de grond in voor vakantiepark Veerse Kreek. ,,In de zomer van 2021 moeten de eerste gasten hier recreëren’’, zegt eigenaar Machiel Blom.