Spektakel en koninklijk bezoek bij opening Bevrijdingsmuseum Zeeland

Alice en Miki werden een jaar geleden doodgere­den in Goes; 'Ze mogen nooit vergeten worden'

20:03 GOES - Lucia Dessi dacht laatst nog dat het een droom was. Dat haar zusje Alice en zwager Miki vorig jaar in Goes niet zijn doodgereden door een automobilist die te hard reed en onder invloed was. Maar toen ze wakker werd, kwam weer het keiharde besef dat Alice er echt al bijna een jaar niet meer is.