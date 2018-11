Speeltuin met lood niet onveilig, Goes neemt wel maatregelen

In het kader van een landelijke campagne zijn 25 Goese speeltuintjes onder de loep genomen die in gebieden liggen waar lood in de grond zou kunnen zitten. Elf speeltuintjes bleken helemaal schoon te zijn, terwijl op de andere plaatsen een kleine hoeveelheid lood werd aangetroffen. In de meeste gevallen is het volgens de gemeente niet nodig om maatregelen te nemen, omdat de grond voldoende is afgeschermd door bijvoorbeeld gras, kunstgras of tegels.

Op een handvol speelterreintjes wil de gemeente wel actie ondernemen. ,,Soms is het lood enkel aangetroffen bij een haag'', zegt wethouder Derk Alssema. ,,Dan is het plaatsen van een hekwerk rondom die haag voldoende.'' Dat is het geval aan de Vogelzangsweg en het A. van Westerwijksplein in Goes. Aan de Bosdijklaan en het Rimmelandplein in Goes, de Jachthuisstraat in Kloetinge en de Walstraat in 's-Heer Arendskerke wordt onder meer de bovenste laag grond vervangen.