Speelgoedwapens in beslag genomen tijdens braderie Kruiningen

Nieuwe Peelanders samen aan ontbijt

12:40 COLIJNSPLAAT - Ze kennen het van vakantie, zijn er opgegroeid, hebben er werk gevonden, of de kinderen wonen in de buurt. Ruim 120 nieuwe Peelanders schoven zaterdagochtend in de Rusthoeve in Colijnsplaat bij elkaar aan tafel voor een kennismakingsontbijt. ,,Zo druk hebben we het in jaren niet gezien”, zegt Annelies Kempe van de gemeente Noord-Beveland.