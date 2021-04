Speciaal voor de honden airconditioning genomen: ‘Anders is het 's zomers te warm voor ze’

,,Dit zijn eurasiërs. De grijze is Mayra. Zij is acht jaar oud. En de andere heet Denzo. Die is anderhalf jaar. Denzo is een mannetje, maar Mayra is de baas. Eurasiërs hebben net als cow-chow’s een blauwe tong. Het zijn hele lieve honden. Mayra is wel wat meer op zichzelf. Denzo wil wat meer aandacht. Toen mijn man is gestopt met werken hebben wij hem gehaald uit Duitsland, vlak bij de grens met Denemarken.”