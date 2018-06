SP Goes: Overheid mag lidmaatschap FNV niet 'zonde van het geld' noemen

Bankafschrift

Ook is de SP nog altijd niet gerustgesteld over het vragen naar bankafschriften door GR De Bevelanden. Dat is de gemeenschappelijke Bevelandse dienst die onder meer over de uitkeringen gaat. In antwoord op eerder vragen stelde het college van Goes dat het geen regulier beleid is om de bankafschriften van mensen met een uitkering te controleren. Maar volgens Van Lamoen is dat in het genoemde geval toch weer gebeurd in het kader van regulier heronderzoek. Hij wil weten hoe dat kan.