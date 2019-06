Soedanezen in Goes willen suikerfeest samen met inwoners vieren

Het suikerfeest van de Soedanezen, een groep die in Goes bestaat enkele tientallen mensen, wordt die dag tussen 15.00 en 20.00 uur gevierd in stadsboerderij Komuskieke (tegenover brede school De Symfonie). ,,Het wordt een heel kleurrijk geheel, met prachtige kleding’’, belooft Geertse. ,,En natuurlijk is er veel lekker eten.’’

Volgens haar wil de Soedanese gemeenschap laten zien te willen integreren in de Nederlandse en Goese samenleving. Daarom is iedereen zaterdag welkom. Geertse heeft nog wel één tip: de mensen uit Soedan zijn, anders dan we hier gewend zijn, nog wat minder strikt als het gaat om op tijd komen of op tijd beginnen. Dus wie zeker wil weten dat het feest al in volle gang is, kan beter niet meteen om 15 uur aan de poort staan.