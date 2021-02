Snoezelruimte in Goes laat kinderen met moeilijke taalontwikkeling even lekker ontspannen

En dat hebben ze soms best even nodig, want waar in de reguliere peuterspeelzaal de nadruk op spelen ligt, volgen de kinderen in de Kentalis-groepen een intensieve behandeling. ,,Ze komen vier ochtenden in de week om te leren communiceren’’, zegt teamleider Linda Poortvliet. ,,Op woensdag is de groep dicht, omdat de kinderen dan echt even moeten bijtanken.’’

Koninklijke Kentalis is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. In Zeeland biedt Kentalis zorg aan met name die laatste groep. In Goes, Middelburg en Terneuzen zijn behandelgroepen waar peuters en kleuters met een taalontwikkelingstoornis terecht kunnen om hun problemen al in een vroegtijdig stadium aan te pakken. Bij deze kinderen wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld grote moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. Met behulp van logopedisten en pedagogisch behandelaars proberen ze bij Kentalis de kinderen een zo goed mogelijke start te geven in hun nog jonge leven.