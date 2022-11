Snelheid verlagen om tweehonderd bomen bij Wolphaartsdijk te redden is niet aan de orde

Er is wat commotie ontstaan over de kap van de ruim tweehonderd populieren langs de Nieuwedijk tussen 's-Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk (N668). Ze staan vrij dicht op de weg. Het verwijderen van de bomen zou de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Dit vanwege het hoge aantal bermongevallen in ons land, vaak met dodelijke afloop.

PvdA en GroenLinks in provinciale staten trokken aan de bel en vroegen of het niet beter is om de maximum snelheid te verlagen van tachtig naar zestig. Het dagelijks provinciebestuur (GS) laat nu weten dat dit onderzocht is, maar dat in het kader van de bereikbaarheid van met name Wolphaartsdijk besloten is om niet voor deze oplossing te kiezen.

Kapvergunning

Toch hoeven de bomen nog niet als verloren te worden beschouwd. Om te beginnen is er tot nu toe enkel een kapmelding gedaan. Een vergunning bij de gemeente Goes om de bomen te mogen rooien is nog niet aangevraagd. Hoewel eerder al onderzoek is gedaan, zeggen GS nu dat ze de noodzaak voor de kap nogmaals willen bekijken en ook nog eens willen bezien of er mogelijke alternatieven zijn. GS zeggen zich te realiseren dat het om een waardevolle dijk gaat.

Het aanbrengen van bermverharding of vangrail is al onderzocht, maar daar is volgens het dagelijks provinciebestuur te weinig ruimte voor. Mocht uiteindelijk toch worden besloten om de ruim tweehonderd populieren te kappen, dan zullen minimaal even zoveel bomen worden geplant. In dat geval uiteraard wel op een plek die als veiliger wordt beschouwd, dus niet meer zo dicht langs de weg.