Slufter bij De Banjaard gaat voor tien jaar op slot, strandbezoekers moeten er in de toekomst omheen

Afgebrande garage in Goes na vier maanden nog niet opgeruimd, maar er gloort hoop

10 september GOES - Ruim vier maanden nadat het vuur om zich heen sloeg, zijn de restanten van de afgebrande voormalige Renault-garage in Goes nog altijd niet opgeruimd. Tot ergernis van veel inwoners. Maar er is zicht op sloop. In november gaan het afgebrande gebouw en de kavel over naar nieuwe eigenaren. ,,We gaan het echt niet zo laten staan’’, zegt Ruud de Baar van Marsaki.