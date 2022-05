Slot Oostende in het zonnetje gezet: ‘Iets moois neergezet op plek die al jaren niet meer leefde’

Witte rook in Goes: nieuwe coalitie zonder CDA en VVD gaat er komen

GOES - Er is witte rook in Goes. Hoewel er nog wordt gepraat, weten PvdA/GroenLinks, Nieuw Goes, SGP/CU en Partij voor Goes het zeker: ze gaan met z’n vieren de nieuwe coalitie vormen.

18:24