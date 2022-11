Slechte woningmarkt was oorzaak van lage verkoopprijs woning Colijnsplaat

Er zijn geen rare dingen gebeurd bij de verkoop van een woning aan de Ringweg in Colijnsplaat. Tot die conclusie komt raadslid Charles Lelkens na uitleg. Hij plaatste vraagtekens bij de verkoop vanwege de lage verkoopprijs maar dat is verklaarbaar door de slechte woningmarkt. D66 pleit wel voor een transparantere procedure.

In 2011 kocht Noord-Beveland een woning aan de Ringweg in Colijnsplaat omdat het pand in de weg stond voor de ontsluiting van de Valkreek. Vier jaar later werd de woning toch weer verkocht omdat de plannen waren gewijzigd. De gemeente incasseerde daarbij een verlies van bijna 250.000 euro. Voor Charles Lelkens alle aanleiding om hier in te duiken want hij kon dat enorme prijsverschil niet verklaren. De verkoop was destijds niet publiek aangekondigd en het pand was ook niet getaxeerd.

Persoonlijk gesprek

Lelkens stelde hierover vragen aan het college van B&W, maar kreeg geen bevredigende antwoorden. Hij greep daarom naar zijn recht als raadslid en diende in de raadsvergadering van oktober een motie in om de feiten alsnog boven tafel te krijgen. De gevraagde uitleg kreeg hij in een persoonlijk gesprek. De scherpe prijsdaling heeft alles te maken met de situatie destijds. De woningmarkt zat op een dieptepunt en het was een kopersmarkt. ,,Omdat in een dergelijke markt een taxatie weinig zinvol werd geacht, heeft het college geen taxateur ingeschakeld”, zegt Lelkens. Verder heeft de uitleg duidelijk gemaakt dat er geen rare, onderhandse dingen zijn gebeurd en dat de toenmalige gemeenteraad telkens op de hoogte is gesteld.

Transparant verkoopproces

Lelkens vindt wel dat het verkoopproces beter en transparanter had gekund. Hij vraagt daarom om in het vervolg altijd een taxatierapport op te laten maken. Dat schept duidelijkheid over de marktwaarde. Hij vindt ook dat dergelijke panden altijd in het openbaar aangeboden moeten worden. Nu is dat niet gebeurd. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd deze punten mee te nemen bij eventuele volgende verkopen.