Slachtoffers van ‘jachthavendief’ zoeken in Goes naar hun gestolen eigendommen

Eén van de ruimtes in het politiebureau in Goes leek vrijdag meer op een watersportwinkel. Wetsuits, laarzen, wind- en dieptemeters en tientallen meters aan scheepstouw... het lag er allemaal. Maar ook een stofzuiger, verrekijkers, een accuboormachine en zelfs twee vouwfietsen. Het zijn spullen die zijn gevonden bij een man uit Serooskerke (Schouwen-Duiveland) die wordt verdacht van diefstallen uit boten in jachthavens op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. ,,Dit is echt een grote buit’’, zegt politieman Edwin Franse van het team Oosterscheldebekken. ,,Gezien de grote verscheidenheid aan spullen, lijkt het erop dat de verdachte alles heeft meegenomen wat hij tegenkwam om daarna te kijken wat hij ermee zou kunnen. We hebben in totaal meer dan honderd goederen in beslag genomen.’’