Sjoerd werkt bij het watersportcentrum: ‘Heel vaak oefenen tot het ineens lukt, dat is het leukste’

Al toen hij nog maar een jongetje van zes jaar oud was, maakten de waterskiërs en wakeboarders op het Veerse Meer indruk op Sjoerd Kerkhove uit Goes. Dat wilde hij ook leren. Daar moest hij nog wel even geduld voor opbrengen, want zo rond zijn tiende was het pas zover. ,,Het verschilt een beetje per kind wanneer je hier mee kunt starten. Je moet in ieder geval kunnen zwemmen en een A-diploma hebben”, legt Sjoerd uit. ,,Bij mij duurde het ongeveer een jaar voordat ik een rondje in de baan kon waterskiën. Iedere zomervakantie waren we hier een aantal weken op de camping en dan gingen ik en mijn broer en zus naar het watersportcentrum. Na een paar jaar ben ik ook gaan wakeboarden. Dat ziet er toch stoerder uit. Het is dan ook wel een stuk moeilijker dan waterskiën”.