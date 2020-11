Sint komt naar Hansweert, maar wel digitaal

Leuning zwabbert, planken buigen door: onveilige steiger in Heinkens­zand heeft dringend opknap­beurt nodig

5 november HEINKENSZAND - De veiligheidsleuning staat te zwabberen, de planken buigen hier en daar gevaarlijk door en de vele hulppaaltjes in het water verraden dat het met de fundering ook niet best gesteld is. De mindervalidensteiger voor vissers in de Stelleplas is dringend aan vervanging toe.