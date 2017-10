Sinke staat beelden van vermeende mishandeling naar aanleiding van kerkrel Kruingen af

KRUININGEN - Een ex-werknemer van Sinke Transport die zich in de 'Kruiningse kerkrel' negatief uitliet over dominee Gerrit Bredeweg, zegt bij zijn ontslag te zijn mishandeld door één van zijn bazen. Na tussenkomst van de kantonrechter, heeft het bedrijf vrijdag besloten camerabeelden van het incident aan zijn advocaat te verstrekken.

Zowel de gebroeders Sinke als de oud-terreinbeheerder zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. Die kerk is verdeeld in twee kampen door een uit de hand gelopen conflict tussen oud-diaken Henk Jansen en dominee Bredeweg. De familie Sinke is op de hand van de dominee, de ontslagen terreinbeheerder behoort tot het kamp-Jansen.

Geheugenkaartje

Op de beelden is te zien wat zaterdagochtend 22 juli gebeurde nadat de terreinbeheerder op de Goese vestiging ontslag werd aangezegd. In het kantoor pakte hij zijn werktelefoon om er een geheugenkaartje uit te halen. Eén van de twee directieleden wil hem tegenhouden, waarna beide mannen op de grond belanden. Beide partijen twisten over hoe dit precies verliep.

Advocaat Jan Boogaard beaamt namens Sinke Transport dat de mannen op de grond vielen. ,,Maar dat is beslist geen mishandeling." Volgens de advocaat is gelet op de fysiek ingestelde werknemers van zo'n bedrijf niet eens heel vreemd dat ze op de grond belandden. ,,Bovendien hebben ze na verloop van tijd elkaar de hand geschud en zijn ze uit elkaar gegaan." Boogaard stelt dat het incident pas nadat het bekend werd bij de familie Jansen is opgeklopt tot 'mishandeling' ,,Dat is de kern van het probleem."

Nekklachten

De tegenpartij, vertegenwoordigd door Jansen's advocaat Arjan Klaassen, zegt dat er wel sprake van mishandeling met nekklachten tot gevolg. Klaassen beweert dat voor de worsteling om de telefoon al in de kantine het overall van zijn cliënt is kapotgetrokken. Hij wil de beelden zien omdat de vermeende mishandeling daarmee kan worden aangetoond. Dat gegeven zou invloed hebben op de ontslagzaak die 14 november dient.

Het kort geding om de videobeelden werd een lang geding. Pas na ruim twee uur wist de kantonrechter de partijen op één lijn te krijgen over de voorwaarden waarop het beeldmateriaal wordt verstrekt. De rechter vond het wijs om gezien de 'gepolariseerde verhoudingen' en het onderlinge wantrouwen in de Kruiningse gemeenschap wederzijdse geheimhouding op te leggen. Daarmee kwam hij tegemoet aan de firma Sinke die wil voorkomen dat de beelden opduiken in (sociale) media en privacy van werknemers wordt aangetast.