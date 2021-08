Sija uit Goes heeft puberzoons met autisme voor wie de zorgboerderij onmisbaar is: ‘Bezuinig er alsjeblieft niet op’

Ook na 40 jaar staat machinist Stoffel Rockx nog met veel plezier in de stoomloco­mo­tief

4 augustus GOES - Stoffel Rockx (62) weet nog goed hoe zijn eerste rit als machinist van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) verliep. Uiterst voorzichtig, omdat hij deels over het spoor van de NS moest met al z'n wissels en seinen. Veertig jaar later is hij nog steeds machinist bij de SGB, die hem daarom woensdag in het zonnetje zette.