Shell Rilland serveert warme maaltijd voor truckers op de treeplank; Wendy's in Zierikzee opent loket

Jongeren die het thuis toch al moeilijk hadden, kunnen nu per telefoon bij het TEJO-huis aankloppen

11:25 GOES - Juist nu ze verplicht binnen moeten zitten, hebben veel jongeren met problemen behoefte aan een luisterend oor. Daarom werken de vrijwilligers van het TEJO-huis in Goes door, ook al is de fysieke voorziening gesloten. ,,Opgeven is geen optie."