SGP nog steviger in het zadel in Reimerswaal, pijnlijke avond voor het CDA

KRUININGEN - Op een vrij tamme verkiezingsavond in Reimerswaal waren er aan het einde twee winnaars, twee partijen die hun zegeningen telden én twee verliezers. ,,Ik heb even geen zin in gezelligheid.”

Lachende gezichten waren er te zien bij lijsttrekkers Maarten Both (SGP) en Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal). Hun partijen behaalden een extra zetel ten opzichte van vier jaar geleden waardoor SGP steeg naar 8 en Leefbaar naar 4.

,,Onze trouwe achterban heeft ons niet in de steek gelaten”, zei Both. ,,De opkomst lag fors lager dan vier jaar terug maar we haalden wel meer stemmen. Daar zijn we heel dankbaar voor.” Als grootste partij ligt de bal voor de formatie bij de SGP. Volgende week wordt daar in een openbaar debat over gesproken. Both wilde er nog niet op vooruit lopen. ,,Eerst laten we de uitslag bezinken.”

CDA staat niet vooraan in de rij

Wat Olaf Buteijn en het CDA betreft mogen deze verkiezingen echter gauw vergeten worden. De christendemocraten verloren een zetel en houden er daardoor nog maar één over. Een pijnlijke avond, erkende Buteijn, die ‘even geen zin had in gezelligheid na afloop’. ,,We hebben ons best gedaan. Onze inwoners die wel zijn gaan stemmen, hebben gesproken en die kozen niet voor ons verhaal." Hoewel hij met zijn partij dolgraag had aangeschoven bij de coalitie beseft Buteijn dat CDA even pas op de plaats moet maken. ,,Dinsdag is het debat en dan zien we het wel. Maar we staan niet vooraan in de rij.”

Weststrate trots

Een klein eindje verder nam Marien Weststrate glunderend felicitaties in ontvangst. De lokale partij is groter dan ooit in Reimerswaal. ,,In 2002 begonnen we met twee zetels. Dat werden er drie en dat hielden we al die tijd vol tot we nu naar vier gaan. Dat is een kroon op m’n werk, op ons werk. Dat ik dat als lijsttrekker op 73-jarige leeftijd nog mee mag maken.”

Geen afstraffing

Weststrate ‘zag het een beetje aankomen’. ,,Hoe? Vanwege de manier waarop een aantal partijen de afgelopen vier jaar bezig zijn geweest om de coalitie uit elkaar te spelen. Met name de ChristenUnie." Wel vreesde hij dat de opvatting van zijn partij over de verbreding van de Zanddijk hem stemmen zou kosten in Yerseke. ,,Maar we zijn er niet afgestraft. En dat we als lokale partij bij de vorige verkiezingen de coalitie aangingen met de SGP heeft onze achterban ons ook niet kwalijk genomen.”

Ida Sinke (VVD) en Kees Verburg (PvdA) waren vooral blij dat hun partijen twee zetels behielden. En Huib Bouwman bleef namens ChristenUnie nuchter onder het verlies. Zijn partij zag de winst van vier jaar geleden echter wel verdampen en houdt nog twee zetels over.

