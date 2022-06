SGP en Leefbaar Reimerswaal praten na het weekend verder over coalitie: ‘Nog niet veel opgeschoten’

Dat bedoelt hij zeker niet in negatieve zin. ,,We hebben vooral gereflecteerd op wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd’’, zegt hij. ,,Maandag zal het weer meer over de inhoud gaan.’’ De coalitie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA was al bijna rond toen de boel vorige week klapte vanwege de genderkwestie. PvdA-raadslid Marjolein Sinke kon niet leven met een zinnetje in het coalitieakkoord waarin stond: ‘We gaan niet mee met de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.’ Als gevolg van de commotie die daarna ontstond besloot PvdA-wethouder Kees Verburg, die eigenlijk zou doorgaan, op te stappen.