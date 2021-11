SGP/CU zoekt uitweg uit bouwruzie Wolphaartsdijk met compromisvoorstel: ‘Geen hoge appartementen pal naast jachthavens’

Het plan van de eigenaren van watersportwinkel De Zuidschor om op hun terrein tientallen vakantieappartementen te bouwen, stuit op hevig verzet van twee verenigingen die aangrenzend beide een jachthaven exploiteren. Ze zijn bang dat de toekomst van hun havens in gevaar komt als toekomstige eigenaren of gebruikers van de appartementen gaan klagen over geluidsoverlast door bijvoorbeeld het onderhouden of verplaatsen van boten of het klapperen van de vallen tegen de masten. Visserij- en hengelsportvereniging De Zandkreek vreest bovendien het achterste deel van haar haven niet meer per auto te kunnen bereiken. Nu kan dat door over het terrein van De Zuidschor te rijden. Beide verenigingen dreigden al met miljoenenclaims, mocht de gemeente de plannen voor de vakantieappartementen toestaan. In een visie die B en W voorleggen aan de raad wordt bebouwing voor verblijfsrecreatie desondanks toegestaan, met uitschieters tot vijftien meter hoog.